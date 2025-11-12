Ρεκόρ στα διεθνή χρηματιστήρια μετά την άρση της παύσης πληρωμών στις ΗΠΑ

Τα διεθνή Χρηματιστήρια χαιρέτισαν, με αλλεπάλληλα ρεκόρ, την προαναγγελθείσα άρση της παύσης πληρωμών στις ΗΠΑ, έπειτα από περισσότερες από 40 ημέρες, ώρες πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Στη Νέα Υόρκη, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έσπασε και πάλι ρεκόρ, καταγράφοντας άνοδο +0,68% γύρω στις 19.00.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης CAC 40 του Χρηματιστηρίου του Παρισιού έσπασε ενδοσυνεδριακά κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τις 8.280,97 μονάδες, για να κλείσει τελικά στις 8.241,24 μονάδες, αυξημένος κατά +1,04%, 17 μονάδες πάνω από το προηγούμενο.

Ο δείκτης DAX της Φραγκφούρτης έκλεισε με άνοδο +1,22% ενώ ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο, που ήδη κινούνταν σε επίπεδα ρεκόρ, κατέγραψε άνοδο +0,12%. Με νέα ρεκόρ έκλεισαν επίσης οι δείκτης Ibex της Μαδρίτης (+1,39%) και Mib του Μιλάνου (+0,80%).

Οι αγορές αναμένουν επίσης μια νέα μείωση των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που θεωρείται ευνοϊκή για τους επενδυτές.

Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την πτωτική πορεία της, μετά τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης του ΟΠΕΚ που τροφοδοτεί τις ανησυχίες για μια «υπερκορεσμένη» αγορά. Γύρω στις 19.20 (ώρα Ελλάδας) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε στα 62,82 δολάρια το βαρέλι (-3,59%) και το αμερικανικό WTI είχε πέσει στα 58,64 δολάρια (-3,93%).

Ο χρυσός, από την άλλη, έφτασε τα 4.199 δολάρια η ουγγιά, με άνοδο +1,75%.