Πληθωρισμός: Στο 1,7% στην Ελλάδα τον Οκτώβριο – Στο 2,1% στην ΕΕ

Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο ενώ το 2,1% άγγιξε στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την Eurostat.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο 1,7% από 1,8% τον Σεπτέμβριο, που αποτελεί την χαμηλότερη “επίδοση” από τον Ιούλιο του 2021 όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,4%.

Οι υπηρεσίες παρουσίασαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,4%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, έναντι 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).

Πληθωρισμός: Επιβάρυνση στη Γαλλία, υποχώρηση στη Γερμανία

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο πληθωρισμός στη Γερμανία όπου επιβραδύνθηκε κοντά στο 2% τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η αύξηση των τιμών είναι υπό έλεγχο.

Νέα επιβάρυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Οκτώβριο, καθώς διαμορφώθηκε στο 0,9% έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024 έφτασε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Οκτώβριο, σύμφωνα τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Ενώ ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για περισσότερο από ένα χρόνο, είναι πολύ πιο κοντά στην υπόλοιπη ευρωζώνη.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι ικανοποιημένοι με τον πληθωρισμό που κυμαίνεται γύρω από τον στόχο τους και την οικονομία που επιδεικνύει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ. Νωρίτερα την Πέμπτη, η Eurostat ανέφερε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,2% – ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών και της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι αμετάβλητο στο 2% διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το βασικό επιτόκιο της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο.