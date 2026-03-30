Πιτσιλής: “Πέντε τομείς συνεργασίας με τα τουρκικά τελωνεία – Η συνεργασία μας περνάει σε ένα νέο επίπεδο ουσίας”

Η δέσμευση της ελληνικής και τουρκικής τελωνειακής διοίκησης για τη συνέχιση του διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο και τη στενή παρακολούθηση της προόδου των συμφωνηθέντων, επιβεβαιώθηκε στην 11η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, και του Υφυπουργού Εμπορίου της Τουρκίας, Sezai Uçarmak, επισφραγίζοντας τη στρατηγική σημασία της διμερούς τελωνειακής σύγκλισης, όπως ανακοινώθηκε.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, οι δύο επικεφαλής υπογράμμισαν ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί μια σχέση αμοιβαίου οφέλους (win-win), με άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια των συνόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αποφασίστηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο μερών, με την υπογραφή σχετικής Κοινής Δήλωσης, που εστιάζει στους εξής τομείς:

• Άμεση Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Λειτουργία Κοινών Ομάδων Επαφής για την ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών.

• Ταχύτητα στα Σύνορα: Ενεργοποίηση τοπικών σημείων επαφής για την άμεση επίλυση πρακτικών ζητημάτων στην καθημερινή λειτουργία.

• Εκπαίδευση και Τεχνογνωσία: Υλοποίηση κοινών δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Καταπολέμηση Λαθρεμπορίου: Ενίσχυση των ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, με έμφαση στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (καύσιμα, καπνικά κ.λπ.).

• Στρατηγικός Συντονισμός: Συστηματική εφαρμογή του διμερούς Σχεδίου Δράσης μέσω τακτικών τεχνικών συναντήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εκσυγχρονισμό των συνοριακών σταθμών στους Κήπους και τις Καστανιές, καθώς και στη στρατηγική σημασία του έργου της νέας Γέφυρας «Κήποι – Ύψαλα», που αποτελεί ζωτικό κρίκο για τις μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επεσήμανε: «Η συνεργασία μας με τις τουρκικές τελωνειακές αρχές περνάει σε ένα νέο επίπεδο ουσίας. Είναι κοινός τόπος ότι “Τελωνείο σημαίνει πράξεις”. Με την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας, διευκολύνουμε το νόμιμο εμπόριο και θωρακίζουμε τα σύνορά μας απέναντι στο λαθρεμπόριο. Εργαζόμαστε συστηματικά για τη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, μετατρέποντας την κοινή μας βούληση σε απτά αποτελέσματα».