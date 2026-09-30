Η Lidl ανανεώνει τη σειρά Pet Care υπό τη νέα μάρκα Max & Mila’s World

Η Lidl ενοποιεί την γκάμα προϊόντων της για σκύλους και γάτες κάτω από τη νέα μάρκα «Max & Mila’s World» και την επεκτείνει με τρεις σαφώς καθορισμένες κατηγορίες ποιότητας. Με αυτό το λανσάρισμα, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ συγκεντρώνει για πρώτη φορά τα υφιστάμενα προϊόντα pet care σε έναν ενιαίο κόσμο προϊόντων, δημιουργώντας μεγαλύτερη σαφήνεια, διαφάνεια και αναγνωρισιμότητα για τους πελάτες. Στόχος είναι η απλοποίηση της επιλογής προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στη μάρκα.

Το Max & Mila’s World προσφέρει στους καταναλωτές έναν εύκολα προσβάσιμο κόσμο επιλογών για σκύλους και γάτες, με προϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Τρεις σαφώς καθορισμένες κατηγορίες ποιότητας, μια απλή κατηγοριοποίηση και ένας ελκυστικός, ενιαίος σχεδιασμός συσκευασίας εξασφαλίζουν γρήγορο προσανατολισμό στα ράφια των καταστημάτων. Οι διαφανείς λεπτομέρειες σχετικά με τα συστατικά και τα χαρακτηριστικά ποιότητας βοηθούν τους πελάτες να εντοπίσουν την κατάλληλη τροφή ταχύτερα και χτίζουν εμπιστοσύνη. Παράλληλα, η μάρκα συνδυάζει την υψηλή ποιότητα προϊόντων με την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής που χαρακτηρίζει τη Lidl, καθιστώντας τις καθημερινές τροφές και τα είδη φροντίδας προσβάσιμα σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.

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Εύκολη επιλογή για τους ιδιοκτήτες, ποιότητα σε τιμές Lidl

Για πολλούς ανθρώπους, τα κατοικίδια κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην οικογένεια. Περίπου τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν κατοικίδιο, συμπεριλαμβανομένων 111 εκατομμυρίων γατών και 91 εκατομμυρίων σκύλων. Οι προσδοκίες για μια σωστή διατροφή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες αυτών των τετράποδων μελών της οικογένειας, είναι υψηλές—γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για ποιοτική τροφή και εύκολη περιήγηση στην γκάμα των προϊόντων.

«Με το Max & Mila’s World, δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν ενιαίο κόσμο για ολόκληρη την γκάμα προϊόντων μας για σκύλους και γάτες», εξηγεί ο Sebastian Hein, Head of Brand, Senior Vice President στη Lidl Stiftung & Co. KG. «Αυτό διευκολύνει τους πελάτες μας να περιηγηθούν στα φυσικά καταστήματά μας, κάνοντας τις διαφορετικές κατηγορίες ποιότητας της σειράς μας σαφείς με μια ματιά. Οι διαφανείς πληροφορίες, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και η εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής της Lidl βοηθούν τους ιδιοκτήτες να κάνουν τη σωστή επιλογή για τα αγαπημένα τους κατοικίδια.»

Πίσω από το Max & Mila’s World βρίσκεται η υπόσχεση για 100% πλήρη και υγιεινή διατροφή, χωρίς τεχνητές χρωστικές ή προσθήκη ζάχαρης. Για τη διασφάλιση αυτού του υψηλού προτύπου ποιότητας, όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται αυστηρά με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας Τροφών για Ζώα Συντροφιάς (European Pet Food Industry Federation – FEDIAF), του αρμόδιου φορέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφών για κατοικίδια. Από τα ισορροπημένα θρεπτικά προφίλ και τις κατάλληλες συνταγές για κάθε στάδιο ζωής έως την επιστημονικά υπολογισμένη παροχή ενέργειας, οι κατευθυντήριες γραμμές της FEDIAF εγγυώνται αποδεδειγμένη, προσαρμοσμένη και ζωτικής σημασίας διατροφή για σκύλους και γάτες. Ταυτόχρονα, η Lidl παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας σε δίκαιη τιμή.

Η σαφής δομή της μάρκας διευκολύνει την επιλογή προϊόντων

Στην καρδιά του Max & Mila’s World βρίσκεται μια καλά δομημένη γκάμα προϊόντων που διαθέτει τρεις κατηγορίες ποιότητας: Basic, Advanced Care και Gourmet. Αυτό το σύστημα τριών επιπέδων επεκτείνεται με συνέπεια σε ολόκληρη τη σειρά τροφών για σκύλους και γάτες, κάνοντας τη σύνθεση των συστατικών και τα κύρια οφέλη του προϊόντος αμέσως αναγνωρίσιμα—χάρη στις συσκευασίες με χρωματική κωδικοποίηση και τον ενιαίο σχεδιασμό, τόσο στα ράφια των καταστημάτων όσο και για τα είδη εξοπλισμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Lidl.

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Η κατηγορία Basic προσφέρει τα καθημερινά απαραίτητα με ισορροπημένα συστατικά και ποιότητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε είδους. Η σειρά Advanced Care απευθύνεται σε ιδιοκτήτες με υψηλότερες απαιτήσεις, διαθέτοντας αυξημένη θρεπτική αξία, αποξηραμένο κρέας ως κύριο συστατικό και συνταγές προσαρμοσμένες σε διαφορετικά στάδια ζωής και εξατομικευμένες ανάγκες. Η σειρά Gourmet, χωρίς δημητριακά, αντιπροσωπεύει την κορυφαία ποιότητα, με φρέσκο κρέας ως κύριο συστατικό μαζί με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά. Η γκάμα συμπληρώνεται από προϊόντα υγιεινής και μια σειρά από αξεσουάρ και είδη φροντίδας, καθώς και παιχνίδια.