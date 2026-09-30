Λήξη συναγερμού στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης – Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

Τηλεφώνημα για βόμβα στο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, το οποίο απεδείχθη φάρσα.

Γύρω στις 10.20 το πρωί, άγνωστος τηλεφώνησε σε γραφείο των Δικαστηρίων προειδοποιώντας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Από τα μεγάφωνα του Μεγάρου δόθηκε εντολή προς όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό να εκκενώσουν άμεσα το κτίριο.

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«Παρακαλώ εκκενώσετε το Δικαστικό Μέγαρο σύμφωνα με τις εντολές της ΕΛ.ΑΣ.», ακούστηκε από τα μεγάφωνα.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις.