“Εκτοξεύθηκαν” οι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 107 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν σήμερα άνοδο στις συναλλαγές στην Ασία, ωθούμενες από το επίμονο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την άρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάσθηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.

Γύρω στις 08:40 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί τιμή αναφοράς στην παγκόσμια αγορά, κατέγραφε αύξηση 3,06% στα 107,51 δολάρια.

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Η τιμή του αμερικανικού WTI (West Texas Intermediate) αυξήθηκε κατά 2,13% στα 94,40 δολάρια.