Medwatch: Μειώθηκαν κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών μετά την έναρξη των ελέγχων

Σε πλήρη λειτουργεία βρίσκεται η πλατφόρμα MedWatch, το ΑΙ εργαλείο που ελέγχει τις ιατρικές διαφημίσεις, εντοπίζοντας παραβάσεις σε ιατρεία και άλλες επιχειρήσεις.

Ο ιδρυτής της πλατφόρμας MedWatch, Γιάννης Δοξαράς μίλησε στο ERTnews για τα πρώτα ευρήματα από τη λειτουργία της σε ελέγχους που πραγματοποιούνται σε ιατρεία, κλινικές και άλλες υπηρεσίες υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανέφερε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί για περίπου 15 ημέρες, ενώ από την προηγούμενη συνέντευξη Τύπου έχουν περάσει περίπου 10 ημέρες. Στο διάστημα αυτό έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για μείωση κατά 91% στις online διαφημίσεις, κυρίως από ιατρεία.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Δοξαρά, μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 231 περιπτώσεις, από τις οποίες 51 έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» από την πλατφόρμα. Όπως εξήγησε, οι ενδείξεις που εντοπίζονται από την πλατφόρμα δεν αποτελούν από μόνες τους διαπίστωση παράβασης.

Τα ευρήματα που συγκεντρώνονται μέσω της πλατφόρμας διαβιβάζονται στους αντίστοιχους Ιατρικούς Συλλόγους, οι οποίοι τα αξιολογούν και αποφασίζουν εάν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Όπως ανέφερε ο δημιουργός της MedWatch, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι επί τόπου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί και σε ινστιτούτα ή κλινικές ομορφιάς.

Παράλληλα, η αξιολόγηση των ευρημάτων χρησιμοποιείται και για τη βελτίωση του αλγορίθμου της πλατφόρμας, καθώς ορισμένες από τις ενδείξεις μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένες μετά τον έλεγχο.

Οι διαφορετικές ενδείξεις

Η πλατφόρμα διαχωρίζει τα ευρήματα σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι «κόκκινες» ενδείξεις αφορούν περιπτώσεις που συνδέονται με σοβαρές παραβάσεις, όπως η αντιποίηση επαγγέλματος ή η διενέργεια ιατρικών πράξεων από πρόσωπα που δεν έχουν την απαιτούμενη ιδιότητα. Οι «κίτρινες» ενδείξεις αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και απαιτούν αξιολόγηση από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε στη συζήτηση ήταν ιστοσελίδα γιατρού στη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντοπίστηκαν αναφορές στην «κβαντική ιατρική». Η συγκεκριμένη αναφορά επισημάνθηκε από τον αλγόριθμο ως κίτρινη ένδειξη και όχι ως διαπιστωμένη παράβαση.

Ο Γιάννης Δοξαράς αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, σημειώνοντας ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο δημιουργεί δυσκολίες. Όπως ανέφερε, εξετάζεται η απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης των τριμελών επιτροπών που απαιτούνται για τη διενέργειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος είναι να μπορούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να αξιοποιούν πιο άμεσα τα ευρήματα που προκύπτουν από την ψηφιακή παρακολούθηση και να προχωρούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η λειτουργία της MedWatch συνεχίζεται, με τα νέα ευρήματα να αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς και την πλατφόρμα να συγκεντρώνει στοιχεία για την ψηφιακή παρουσία των επαγγελματιών και των υπηρεσιών υγείας.