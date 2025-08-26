Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ προγράμματα κατάρτισης για 2.420 άνεργους ναυτικούς

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται στο ΕΣΠΑ τα προγράμματα κατάρτισης 2.420 ανέργων ναυτικών για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης, με συνολική δημόσια δαπάνη 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, ενώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον Οίκο Ναύτου.

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιείται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, οδηγεί στην πιστοποίηση ναυτικής ικανότητας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων για επανένταξη στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και συγκεκριμένα:

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων-Μηχανικών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΡΕΝΤΗ με έδρα τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Με τις καταρτίσεις επιτυγχάνεται η κατάλληλη προπαρασκευή των υποψηφίων για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχων – Μηχανικών Α΄ και Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν) καθώς και η μετεκπαίδευση των διπλωματούχων Πλοιάρχων-Μηχανικών προς παροχή ειδικών και συμπληρωματικών γνώσεων ανάλογων με τις σημειούμενες μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις στα εμπορικά πλοία.

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών- Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ), με έδρα τον Ασπρόπυργο, όπου παρέχεται η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση – επιμόρφωση σε ναυτικούς, προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά δικαιώματα, όσον αφορά στις Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων (GMDSS), προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητας τους.

Στα Ειδικά Τμήματα ΑΕΝ Πλοιάρχων-Μηχανικών Β’ – Γ΄ Τάξης και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν., με έδρα τις εγκαταστάσεις των ΑΕΝ, όπου λειτουργούν με τη μορφή επαναλαμβανόμενων κύκλων, προγράμματα κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς ειδικότητας Πλοιάρχων-Μηχανικών Β΄-Γ΄ Τάξης και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. καθώς και Κυβερνητών που δεν προέρχονται από ανώτερες παραγωγικές σχολές αρχικής ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΑΕΝ), με την κάτωθι μορφή: (i) Ειδικό Τμήμα Πλοιάρχων Β΄- Γ΄ τάξης και Κυβερνητών Ε.Ν., (ii) Ειδικό Τμήμα Μηχανικών Β΄ -Γ΄ τάξης και (iii) Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)

Στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ-ΘΑΛ), με έδρα τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση σε ναυτικούς, μετά από διετή συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές και αφού συμπληρώσουν τριετή θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνουν την άδεια θαλαμηπόλου Α΄ τάξης Ε.Ν.

Δικαιούχος της Πράξης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.