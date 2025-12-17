Αλαλούμ με τα χρήματα των αγροτών: Παρακρατήθηκαν οι εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ, πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση

Μια μεγάλη απογοήτευση περίμενε την Τρίτη 15/12 τους αγρότες, καθώς έγινε μπέρδεμα με την καταβολή των επιδομάτων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) και της αναδιανεμητικής ενίσχυσης (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους) δεν πραγματοποιήθηκε ούτε τη Δευτέρα 15/12 ούτε την Τρίτη 16/12.

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ, προτού πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Έτσι, πολλοί παραγωγοί είδαν έτσι τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να αδειάζουν, χωρίς να έχουν προηγουμένως πιστωθεί οι ενισχύσεις που είχαν ανακοινωθεί.

“Χθες το βράδυ περιμέναμε να μπει το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης και αντ’ αυτού είδαμε τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και μας παίρνει χρήματα” δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Όπως εξήγησε ο κ. Τζέλλας, τα χρήματα που παρακρατήθηκαν από όποιον είχε κάποια χρήματα στο λογαριασμό αφορούσαν “το υπόλοιπο 30% που οφείλουμε στον ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές” και αυτό έγινε “χωρίς να πληρωθούμε τη βασική”. “Αυτό είναι πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά” πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι σήμερα το μεσημέρι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων παραγωγών η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΥΠΑΑΤ, χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα καταβολής των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

«Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί» καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, έκανε λόγο για αδικαιολόγητο λάθος, σημειώνοντας πως μέχρι το μεσημέρι θα έχουν πληρωθεί όλες οι ενισχύσεις.

“Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση” ανέφερε ο κ. Κέλλας.

“Χθες έγινε η καταβολή αποζημιώσεων περίπου 120 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ και μετά ήταν έτοιμη να γίνει η επόμενη πληρωμή ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την αναδιανεμητική και την βασική ενίσχυση, την εξόφληση. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα χθες το βράδυ. Θα πιστωθούν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς. Έχει ήδη δρομολογηθεί η λύση, φεύγουν ήδη τα αρχεία, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα του αναδόχου, το οποίο προέκυψε χθες το βράδυ αργά, και θα διορθωθεί σήμερα το πρωί” είπε από την πλευρά του ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας το πρωί στο Action24.