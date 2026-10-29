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ΔΙΕΘΝΗ

Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία – Τουλάχιστον δύο νεκροί κι ένας τραυματίας (βίντεο)

Σωστικά συνεργεία στο σημείο

Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία – Τουλάχιστον δύο νεκροί κι ένας τραυματίας (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:59

Κατάρρευση Καμινάδας της Νεράιδας στην Καππαδοκία της Τουρκίας σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων.

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Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία.  «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάρρευση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η καμινάδα της Νεράιδας βρίσκεται Υπαίθριο Μουσείο Γκιόρεμε στην Καππαδοκία.

Κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες που ταξιδεύουν από όλον τον κόσμο για να δουν τους εντυπωσιακούς κωνικούς πυργοειδείς βράχους ύψους έως και 40 μέτρων, οι οποίοι διαθέτουν στην κορυφή τους ένα είδος «καπέλου» από βασάλτη.

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Σχηματίστηκαν από τη φυσική διάβρωση (από τη βροχή και τον άνεμο) ηφαιστειογενών πετρωμάτων στο πέρασμα των αιώνων.

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Στην ίδια περιοχή γίνονται και οι βόλτες με αερόστατο – δραστηριότητα που έχει κάνει πασίγνωστη την Καππαδοκία.

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