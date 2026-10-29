Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία – Τουλάχιστον δύο νεκροί κι ένας τραυματίας (βίντεο)

Κατάρρευση Καμινάδας της Νεράιδας στην Καππαδοκία της Τουρκίας σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων.

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Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2— Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της πόλης Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάρρευση προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η καμινάδα της Νεράιδας βρίσκεται Υπαίθριο Μουσείο Γκιόρεμε στην Καππαδοκία.

💥 PERİBACASI ÇÖKTÜ! 📍Nevşehir Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacası çöktü. Ölü ve yaralılar var… https://t.co/DYfc7yXcaq— Yerel Gündemi (@yerelgundemi) October 29, 2026

Κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες που ταξιδεύουν από όλον τον κόσμο για να δουν τους εντυπωσιακούς κωνικούς πυργοειδείς βράχους ύψους έως και 40 μέτρων, οι οποίοι διαθέτουν στην κορυφή τους ένα είδος «καπέλου» από βασάλτη.

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#SONDAKİKA Kapadokya Göreme’de peribacası çöktü. Yaralılar var. https://t.co/WKMGmqqCT7 https://t.co/OqkGQh2n9R— TRT HABER (@trthaber) October 29, 2026

Σχηματίστηκαν από τη φυσική διάβρωση (από τη βροχή και τον άνεμο) ηφαιστειογενών πετρωμάτων στο πέρασμα των αιώνων.

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Çöken peribacasının son hali. https://t.co/cmD6uSdc4V — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) October 29, 2026

Στην ίδια περιοχή γίνονται και οι βόλτες με αερόστατο – δραστηριότητα που έχει κάνει πασίγνωστη την Καππαδοκία.