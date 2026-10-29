Αποσύρθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των κούριερ από το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις 

Η διάταξη που προέβλεπε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στις παραδόσεις μέσω κούριερ βρέθηκε εκτός του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τα νομικά και πρακτικά θέματα που ήρθαν στο προσκήνιο, αλλά και οι αντιδράσεις ανθρώπων της αγοράς είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική εγκατάλειψη της ρύθμισης. Η χρήση μετρητών, επομένως, εξακολουθεί να επιτρέπεται στις αντικαταβολές.

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Η διάταξη όριζε ότι κάθε αγορά η οποία παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και πληρώνεται κατά την παραλαβή, θα πρέπει να εξοφλείται μόνο ηλεκτρονικά ανεξάρτητα από το ποσό.

Στην πραγματικότητα, η ρύθμιση δημιουργούσε δυο διαφορετικά καθεστώτα για την αγορά: από τη μια πλευρά ένα καθεστώς πληρωμών στο φυσικό κατάστημα, όπου η χρήση μετρητών θα ήταν επιτρεπτή και, από την άλλη, ένα διαφορετικό καθεστώς στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, όπου η χρήση αντικαταβολής θα απαγορευόταν.

Με το ισχύον πλαίσιο, ένας καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από φυσικό κατάστημα προϊόν αξίας έως 500 ευρώ και να το εξοφλήσει με μετρητά, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις παραδόσεις κούριερ.

Πάνω από το 40% των ηλεκτρονικών αγορών η αντικαταβολή

Η εν λόγω διάταξη θα είχε επιπτώσεις και στα κέρδη των ταχυμεταφορών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντικαταβολή αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% των ηλεκτρονικών αγορών, με ετήσιο τζίρο 3-5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 70%-75% εξοφλείται με μετρητά.

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές θα δημιουργούσαν ένα καθεστώς άνισης μεταχείρισης στις αγορές σε φυσικά καταστήματα και στις αγορές με παράδοση κούριερ. Στην πρώτη περίπτωση η χρήση μετρητών θα επιτρεπόταν κανονικά, ενώ στις παραδόσεις κούριερ η αντικαταβολή με μετρητά θα απαγορευόταν.

Σε εφαρμογή θα τεθεί σύντομα η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντας μια «ανάσα» σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με χρέη έως το 2024. Το σύνολο των εν λόγω οφειλών υπολογίζεται σε πάνω από 95 δισ. ευρώ.

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Το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες δόσεις, σε βάθος δεκαετίας, και διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, αφού στη νέα ρύθμιση θα έχουν δικαίωμα ένταξης όσες οφειλές έχουν κριθεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ταυτόχρονα, τη δυνατότητα ένταξης στην νέα ρύθμιση έχουν και προηγούμενοι οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στον διακανονισμό των 72 δόσεων. Πρόκειται για 35.000 οφειλέτες που μπορούν να επιλέξουν επέκταση των δόσεων των χρεών τους.

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Το βασικό πλεονέκτημα των 120 δόσεων είναι η μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης έως και 40%, ενώ η κατώτατη δόση είναι μόλις 30 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο συνιστά βασικό μειονέκτημα για την αγορά, αφού η βασική οφειλή υπολογίζεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν οι οφειλέτες σε διάστημα δέκα ετών.

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Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πλήθος των δικαιούχων σε σύγκριση με το προηγούμενο σχέδιο των 72 δόσεων, το οποίο αφορούσε χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην υπάγονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

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Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2027. Η ένταξη στη ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία, θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.