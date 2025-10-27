Ο χρυσός «γλιστρά» κάτω από τα 4.000 δολάρια – Πιέσεις από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Κίνας

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν σήμερα (27.10.2025) κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας την πτώση που ακολούθησε τη χειρότερη διόρθωση της τελευταίας δεκαετίας. Η αποκλιμάκωση οφείλεται στην πρόοδο των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, γεγονός που περιόρισε τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε πτώση έως και 3,2%, φτάνοντας στα 3.990 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε υποχωρήσει στα 3.970,81 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Δεκέμβριο μειώθηκαν κατά 2,9%, στα 4.019,70 δολάρια.

Οι εμπορικοί διαπραγματευτές ΗΠΑ και Κίνας φέρονται να έχουν προετοιμάσει σειρά συμφωνιών που αναμένεται να παρουσιαστούν στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας, προσφέροντας πολιτικές επιτυχίες στους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Μια τέτοια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα μπορούσε να μειώσει τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους που μέχρι πρόσφατα ενίσχυαν την τιμή του πολύτιμου μετάλλου.

Η εντυπωσιακή άνοδος που οδήγησε τον χρυσό σε ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 4.380 δολάρια την περασμένη Δευτέρα έχει πλέον αντιστραφεί, καθώς εντείνονται οι εκτιμήσεις ότι το μέταλλο είχε υπερτιμηθεί. Οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και η λεγόμενη «διαπραγμάτευση υποτίμησης» είχαν προσελκύσει πλήθος μικροεπενδυτών, συμβάλλοντας στην υπεραγορά του χρυσού.

Παρά την πρόσφατη πτώση, ο χρυσός εξακολουθεί να καταγράφει ετήσια άνοδο άνω του 50%, ενισχυμένος από τις μαζικές αγορές των κεντρικών τραπεζών διεθνώς.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 3,6% στα 46,85 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κατά 0,4% στα 1.592,03 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 1,8% στα 1.402,98 δολάρια.