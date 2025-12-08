Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με πτώση στο χρηματιστήριο

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 215,67 μονάδων

Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με πτώση στο χρηματιστήριο
EPA
DEBATER NEWSROOM

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 215,67 μονάδων (–0,45%), στις 47.739,32 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,22 μονάδων (–0,14%), στις 23.545,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (–0,35%), στις 6.846,51 μονάδες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ