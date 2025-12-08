Νέα Υόρκη: Κλείσιμο με πτώση στο χρηματιστήριο
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 215,67 μονάδων
Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 215,67 μονάδων (–0,45%), στις 47.739,32 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,22 μονάδων (–0,14%), στις 23.545,90 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,89 μονάδων (–0,35%), στις 6.846,51 μονάδες.
