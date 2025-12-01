Νέα άνοδος στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος

Θα πρέπει να “συνηθίσουμε” να βλέπουμε μόνιμα σε υψηλό επίπεδο τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος.

Υψηλή παραμένει η ζήτηση του παρά τις προβλέψεις για μείωση της προσφοράς του μοσχαρίσιου κρέατος. Το τελευταίο τρίμηνο έχει σημειωθεί μία μικρή μείωση (-5,45%) στις διεθνείς τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, ενώ κατά την τελευταία τριετία έχει σημειωθεί αύξηση 28,8%.

Όπως αναφέρει το δελτίο οικονομικής ανάλυσης και επενδυτικής στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για τα αγροτικά προϊόντα, η έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) λέει ότι: Οι προβλέψεις του αριθμού των βοοειδών διατηρήθηκαν περιορισμένες τόσο για το 2025 (-3,0% σε ετήσια βάση) όσο και για το 2026 (-2% σε ετήσια βάση) λόγω χαμηλότερου ρυθμού σφαγής, μικρότερων σε βάρος σφάγια και περιορισμένης διαθεσιμότητας ζώων για εκτροφή.

Όσον αφορά το εμπόριο, οι προβλέψεις για εισαγωγές βόειου κρέατος για το 2025 και το 2026 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση, ενώ οι εξαγωγές εκτιμώνται μειωμένες μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών, οι παραπάνω παράγοντες εκτιμάται ότι θα προσφέρουν στήριξη στις τιμές βραχυπρόθεσμα, αναφέρει το ίδιο δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς. Δηλαδή βραχυπρόθεσμα, αναμένεται παραπέρα αύξηση των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας.

Από την άλλη μεριά, και καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται κορύφωση της ζήτησης λόγω της εορταστικής περιόδου, η διατήρηση των υψηλών τιμών λιανικής και χονδρικής στο βόειο κρέας ενδέχεται να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις, αναφέρει η ίδια ανάλυση.

Επιπλέον, η πρόσφατη άρση των δασμών από τον Πρόεδρο Τραμπ, στο πλαίσιο μείωσης του κόστους, σε συνδυασμό με τις ρευστοποιήσεις θέσεων, οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης βοοειδών κοντά στα $2,14/λίβρα, χαμηλότερα από τα $2,41/λίβρα τον Αύγουστο.

Ενδεικτικό των ανωτέρω συνθηκών αποτελεί η σημαντική αύξηση των θέσεων πώλησης στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης από τους διαχειριστές κεφαλαίων, καταλήγει η Τράπεζα Πειραιώς.