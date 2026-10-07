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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 98 εκατ. ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για ζημιές από φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030.

Σχεδόν 98 εκατ. ευρώ σε δήμους και περιφέρειες για ζημιές από φυσικές καταστροφές
Μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον Μυλοπόταμο, ενώ η Κρήτη παραμένει σε κινητοποίηση Red Code. (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
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Πόροι συνολικού ύψους 97.845.000 ευρώ κατανεμήθηκαν για τη στήριξη δήμων, περιφερειών, Συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030 και αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών.

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Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στόχος είναι η ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και η καλύτερη θωράκιση των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση

Η κατανομή των πόρων πραγματοποιήθηκε με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Είχε προηγηθεί εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Σύνδεσμοι Δήμων και Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

Αποκατάσταση ζημιών και πρόληψη

Το πρόγραμμα συνδυάζει την αποκατάσταση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, συγκροτείται ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από φυσικές καταστροφές, με έμφαση στην έγκαιρη πρόληψη, την ταχεία αποκατάσταση και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.

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