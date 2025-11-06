LIVE οι εργασίες της συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στο Ζάππειο

Διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που άρχισε σήμερα το πρωί στο Ζάππειο και θα συνεχιστεί και αύριο.

Η Σύνοδος, στην οποία συμμετέχουν 4 υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώποι 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων, φέρνει νέα στρατηγικά deals και καθιστά την Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των εργασιών τίθεται ο εφοδιασμός των χωρών της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο, υπό το φως των αποφάσεων της ΕΕ για σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027, εξελιξη που δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ αφορά, κατά κύριο λόγο, στην προώθηση υγροποιημένου φυσικού αερίου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, μέσω των υποδομών αεριοποίησης του ελληνικού συστήματος (σταθμοί ΥΦΑ Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης) και του δικτύου των διεθνών διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία.

Όπως επεσήμανε, χθες Τετάρτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το επόμενο 48ωρο η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων «και αυτό λέει πολλά για τη δύναμη που έχει η χώρα, να εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός, την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που διαθέτει και το φιλοεπενδυτικό κλίμα».

Στις εργασίες μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Jacob Helberg, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle. Επίσης, εκπρόσωποι εταιρειών, όπως οι Chevron, ExxonMobil, Cheniere, Google, DTEK, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies και EQT. Και από ελληνικής πλευράς οι ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, Gastrade, Energean, HelleniQ Energy.