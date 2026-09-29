Ξεκίνα τα επόμενα ψώνια από το ψυγείο σου: Ένα ηχηρό μήνυμα της Lidl Ελλάς για την ενίσχυση της μείωσης σπατάλης τροφίμων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σπατάλης Τροφίμων, η Lidl Ελλάς προχωρά στη δυναμική συνέχεια της ενημερωτικής πρωτοβουλίας «H δύναμή μας», προσκαλώντας τους καταναλωτές να αλλάξουν μια μικρή καθημερινή τους συνήθεια με μεγάλο όφελος για τους ίδιους και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη απορρίπτονται ετησίως 59 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων. Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι εξίσου ανησυχητική, καθώς η μέση ετήσια ποσότητα απορριμμάτων τροφίμων εκτιμάται σε 201 κιλά ανά πολίτη.

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Σημαντική αλλαγή στο φαινόμενο αυτό μπορεί να επιφέρει μια πιο συνειδητή και υπεύθυνη διαχείριση των προμηθειών που διαθέτουμε ήδη στο σπίτι μας. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από την πλήρη αξιοποίηση των τροφίμων στην κουζίνα μας, ώστε οι εβδομαδιαίες αγορές να συνάδουν με την υπεύθυνη κατανάλωση με τη μέγιστη εξοικονόμηση.

Με σεβασμό στο φαγητό που φτάνει καθημερινά στο τραπέζι μας, η Lidl Ελλάς προτείνει μια απλή συνήθεια φροντίδας για κάθε νοικοκυριό: «Πρώτα δίνουμε αξία σε όσα ήδη διαθέτουμε στην κουζίνα μας, και μετά συμπληρώνουμε ό,τι λείπει από τα καταστήματα Lidl».

Με το κεντρικό κάλεσμα «Ξεκίνα τα επόμενα ψώνια από το ψυγείο σου – Γιατί κάποια τρόφιμα μπορεί να τα έχεις ήδη και δεν σου κοστίζουν τίποτα επιπλέον», η νέα καμπάνια της εταιρείας μας ενθαρρύνει να ελέγχουμε τα διαθέσιμα τρόφιμα πριν κάνουμε τη νέα λίστα αγορών. Η απλή αυτή κίνηση συμβάλλει άμεσα στην αισθητή μείωση των οικογενειακών δαπανών, περιορίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα οικιακά απορρίμματα. Πρόκειται για μια φαινομενικά μικρή πράξη, η οποία όμως επιφέρει ουσιαστικό, άμεσο και απολύτως μετρήσιμο αντίκτυπο.