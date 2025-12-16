Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αναλύσουν οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας για να προβλέψουν τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) την επόμενη χρονιά.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 302,30 μονάδων (–0,62%), στις 48.114,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 54,04 μονάδων (+0,23%), στις 23.111,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,25 μονάδων (–0,24%), στις 6.800,26 μονάδες.