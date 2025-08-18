Ηandelsblatt: Πώς η Ελλάδα διδάσκει “πραγματισμό αντί απαισιοδοξίας – Τι μπορεί να διδαχθεί η Γερμανία

Στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αφιερώνει το κεντρικό άρθρο της η γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στα βήματα που έχει διανύσει η Ελλάδα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα και κάνει ειδική αναφορά στο νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως «που θα επιτρέπει πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και περισσότερη ή λιγότερη εργασία σε ορισμένες εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες. Και η τετραήμερη εργασία είναι στα σχέδια, διαφορετικά βέβαια σε σχέση με τη Γερμανία. Το ελληνικό μοντέλο επιτρέπει επίσης την κατανομή των προβλεπόμενων 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα σε τέσσερις μέρες των δέκα ωρών η καθεμία. Η Κεραμέως μιλά για έναν νόμο που βγαίνει από την πράξη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Handelsblatt, το ελληνικό προτεινόμενο μοντέλο «δεν εξυπηρετεί μόνο τομείς όπως ο τουρισμός, αλλά και εργαζόμενους γονείς που με τον ίδιο μισθό θέλουν μια ημέρα για την οικογένεια».

Νέοι, μορφωμένοι Έλληνες επιστρέφουν

Το άρθρο συνεχίζει: «Πριν από μια εβδομάδα, αγαπητοί αναγνώστες της HB, ρωτήσαμε: Τι θα αλλάζατε αν μετά τις διακοπές σας επιστρέφατε εσείς στην καγκελαρία αντί του Μερτς;». Το 75% των απαντήσεων έχει να κάνει με «μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την εκπαίδευση, τη γραφειοκρατία, την ενέργεια, την υγεία, τον προϋπολογισμό, το κλίμα, τις συντάξεις, τους φόρους, τις μεταφορές, τη στέγαση, τη μετανάστευση».

Οι εκκλήσεις των αναγνωστών δεν αναφέρονται μόνο τους πολιτικούς αλλά και κάθε πολίτη, στην προσωπική ευθύνη του καθενός. «Θέλουν περισσότερη προσωπική και επιχειρηματική ελευθερία και λιγότερη κρατική κυβέρνηση. Χρειάζεται πραγματισμός και θάρρος για λήψη αποφάσεων, ακόμη κι αν είναι λανθασμένες». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο σχόλιο αναγνώστη αναφορικά με το τι χρειάζεται η σημερινή Γερμανία: «η δειλία είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε».

Επιστρέφοντας στο ελληνικό παράδειγμα το άρθρο υπενθυμίζει ότι «εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως νέοι και μορφωμένοι, δεν έβλεπαν κατά την περίοδο της κρίσης μέλλον για τη χώρα και τους ίδιους. Μετανάστευσαν. Οι περισσότεροι πήγαν στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα συνεχίζει να υποφέρει από τις συνέπειες της φυγής. Γι αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να κινητοποιήσει την επιστροφή όσων έφυγαν με φορολογικά κίνητρα και μισθολογικά πλεονεκτήματα. Πράγματι ολοένα περισσότεροι επιστρέφουν, αν και τα χρήματα είναι λιγότερα. Η νοσταλγία της πατρίδας παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Επίσης νοιάζονται έντονα για τη χώρα τους.»

Πηγή: Deutsche Welle