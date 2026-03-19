Η “πικρή” άνοδος στο αγγούρι: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές και γιατί

Τα αγγούρια, ένα από τα πιο βασικά και καθημερινά λαχανικά στο ελληνικό τραπέζι, έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα ένα μικρό… σύμβολο της ακρίβειας. Τιμές που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητα χαμηλές, σήμερα έχουν αυξηθεί αισθητά, προκαλώντας απορία αλλά και δυσαρέσκεια στους καταναλωτές.

Η εικόνα της αύξησης

Μέσα σε λίγους μήνες, η τιμή του αγγουριού έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο. Σε επίπεδο παραγωγού, από περίπου 0,70€ το κιλό σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, η τιμή έφτασε ακόμη και το 1,50€ ή και υψηλότερα. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση που αγγίζει ή και ξεπερνά το 100%.

Στο ράφι, όπου καταλήγει τελικά ο καταναλωτής, η αύξηση είναι επίσης σημαντική. Από τιμές της τάξης των 1,50€ έως 2,00€ το κιλό σε πιο “κανονικές” περιόδους, σήμερα τα αγγούρια πωλούνται γύρω στα 2,80€ έως 3,20€ το κιλό. Πρόκειται για μια αύξηση περίπου 50% έως 70%, η οποία γίνεται άμεσα αισθητή στο καθημερινό καλάθι της νοικοκυράς.

Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Η αύξηση αυτή δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Εποχικότητα: Τους χειμερινούς και πρώτους ανοιξιάτικους μήνες, η παραγωγή βασίζεται κυρίως σε θερμοκήπια, κάτι που αυξάνει το κόστος.

Ενέργεια: Η λειτουργία των θερμοκηπίων απαιτεί θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, που τα τελευταία χρόνια έχουν ακριβύνει σημαντικά.

Μεταφορικά κόστη: Η αύξηση στα καύσιμα επηρεάζει άμεσα την τελική τιμή στο ράφι.

Ζήτηση και εξαγωγές: Η αυξημένη ζήτηση, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, πιέζει τις τιμές προς τα πάνω.

Σούπερ μάρκετ vs λαϊκή αγορά

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι το σημείο πώλησης. Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές είναι συνήθως υψηλότερες λόγω επιπλέον κόστους (λειτουργικά, logistics, περιθώριο κέρδους). Αντίθετα, στις λαϊκές αγορές, οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλότερες, ειδικά όταν η παραγωγή αυξάνεται.

Είναι τελικά ακριβό;

Η τιμή των 2,79€ το κιλό, που συναντάται συχνά σήμερα, δεν θεωρείται εκτός αγοράς. Ωστόσο, για τον καταναλωτή που έχει συνηθίσει χαμηλότερες τιμές, παραμένει αισθητά “τσιμπημένη”. Ιδίως όταν πρόκειται για ντόπιο προϊόν, η προσδοκία για χαμηλότερη τιμή είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Τι να περιμένουμε

Καθώς πλησιάζουμε προς την άνοιξη και το καλοκαίρι, η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παραδοσιακά, τους ζεστούς μήνες τα αγγούρια γίνονται πιο προσιτά, καθώς η προσφορά αυξάνεται και το κόστος παραγωγής μειώνεται.

Η περίπτωση του αγγουριού δείχνει ξεκάθαρα πώς ακόμα και τα πιο απλά προϊόντα επηρεάζονται από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Για τον καταναλωτή, η προσαρμογή είναι πλέον καθημερινότητα, με την αναζήτηση καλύτερων τιμών να γίνεται σχεδόν… συνήθεια.