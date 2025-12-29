Ασφάλεια αυτοκινήτου σε δόσεις με χρεωστική: Μεγαλύτερη προστασία χωρίς να χαλάσεις τον προϋπολογισμό σου 

Κάποτε η ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή σπιτιού αντιμετωπιζόταν σαν ένα αναπόφευκτο μεγάλο έξοδο. Ένα ποσό που συγκεντρωνόταν, πληρωνόταν και… “πόναγε”, ειδικά όταν έπεφτε μέσα σε περιόδους εορτών και αυξημένων υποχρεώσεων, όπως ο Δεκέμβριος. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κάτι αλλάζει.

Όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι στρέφονται σε λύσεις που τους επιτρέπουν να διαχειριστούν την ετήσια ασφάλεια με τον δικό τους ρυθμό. Κι αυτό δεν αφορά μόνο το κόστος, αλλά κυρίως την ποιότητα της κάλυψης που τελικά επιλέγουν.

Το βαρύ εφάπαξ ποσό ανήκει στο παρελθόν

Η ουσία της αλλαγής βρίσκεται στη δυνατότητα να πληρώνεις την ετήσια ασφάλεια σε 12 δόσεις με χρεωστική κάρτα. Χωρίς πιστωτική, χωρίς τραπεζικές εγκρίσεις, χωρίς διαδικαστικά εμπόδια.

Αυτή τη λογική έφερε στην ελληνική αγορά η Hellas Direct, η οποία ανέπτυξε το FlexiPay για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι. Πρόκειται για μια απλή ιδέα, αλλά με σημαντικά οφέλη: δίνει στον ασφαλισμένο χώρο να οργανώσει το κόστος μέσα στον χρόνο, αντί να το αντιμετωπίζει ως ένα δύσκολο “εδώ και τώρα”.

Ευελιξία = καλύτερη κάλυψη

Τι παρατηρείται στην πράξη;

Όταν η ετήσια ασφάλεια σπάει σε δόσεις, ο ασφαλισμένος παύει να περιορίζει το συμβόλαιό του μόνο για να ταιριάζει στο πορτοφόλι της στιγμής.

Με τα στοιχεία της Hellas Direct να δείχνουν ότι 9 στους 10 όσων χρησιμοποιούν το FlexiPay προσθέτουν τουλάχιστον μία προαιρετική κάλυψη, γίνεται ξεκάθαρο πως ο κόσμος ξέρει τι χρειάζεται. Απλώς τώρα μπορεί να το αποκτήσει χωρίς οικονομική πίεση.

Σε μια εποχή που οι ανάγκες κινητικότητας και κατοικίας γίνονται πιο απαιτητικές, το να προσθέσεις Οδική Βοήθεια ή μια κάλυψη που πάντα ήθελες για το σπίτι σου δεν είναι πια πολυτέλεια — είναι μια ρεαλιστική επιλογή.

Ένα μοντέλο πληρωμής που ευθυγραμμίζεται με τη ζωή μας

Ο σύγχρονος καταναλωτής δεν οργανώνει τα έξοδά του όπως πριν από 10 ή 20 χρόνια. Θέλει προβλεψιμότητα, διαφάνεια και σταθερότητα.

Με το FlexiPay, ο ασφαλισμένος γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το πλάνο των 12 δόσεων. Δεν υπάρχουν “ψιλά γράμματα”, δεν υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί το κόστος στην πορεία. Απλώς μια σταθερή δόση που λειτουργεί σαν “ψηφιακή συνδρομή” ασφάλειας — πλην όμως χωρίς δεσμεύσεις: το συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς κόστος, όπως προβλέπεται από την υπηρεσία.

Αυτό το μοντέλο ταιριάζει στη λογική της εποχής: Θέλουμε υπηρεσίες που να προσαρμόζονται σε εμάς, όχι το αντίστροφο.

Η ασφάλεια ως επιλογή — όχι ως αγγαρεία

Η Hellas Direct έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι βλέπει την ασφάλιση με γνώμονα την ολιστική διαχείριση της κινητικότητας και της κατοικίας. Και πράγματι, όταν η πληρωμή γίνεται εύκολη και χωρίς εμπόδια, η ασφάλεια παύει να είναι μια τυπική υποχρέωση που τη “βγάζουμε από τη μέση”.

Γίνεται μια επιλογή που έχει νόημα, που προσφέρει ηρεμία, που αντανακλά πραγματικές ανάγκες.

Το FlexiPay δεν υπόσχεται κάτι “μαγικό”. Απλώς αλλάζει τη σειρά των βημάτων:

➟ πρώτα σκέφτεσαι τι κάλυψη χρειάζεσαι ➟ και μόνο μετά πώς θα το πληρώσεις.

Ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα προς μια πιο δίκαιη και λειτουργική ασφάλιση.

Μια νέα εποχή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Καθώς η χρήση πιστωτικών καρτών υποχωρεί και οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που δεν δημιουργούν δεσμεύσεις, η δυνατότητα εξόφλησης της ετήσιας ασφάλειας με δόσεις μέσω χρεωστικής έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό κενό.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην πρακτικότητα του μοντέλου, αλλά και στο γεγονός ότι επιτρέπει στους ανθρώπους να φροντίσουν το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι τους με τρόπο που να μη “σπάει” τον προϋπολογισμό τους.

Και κάπως έτσι, μια υπηρεσία που ξεκίνησε από μια ανάγκη, εξελίσσεται σε ένα νέο σημείο αναφοράς για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η ασφάλιση στην Ελλάδα του σήμερα.