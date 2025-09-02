Η Εφορία βάζει στο στόχαστρο τις θέσεις σε υπόγεια πάρκινγκ και πιλοτές που νοικιάζονται “μαύρα”

Ένα ακόμα πεδίο, όπου ανθεί η φοροδιαφυγή, βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ. Πρόκειται για τις μισθώσεις θέσεων σε υπόγεια πάρκινγκ ή σε πιλοτές πολυκατοικίας.

Εν όψει της ενεργοποίησης του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), και της ψηφιακής βάσης όπου θα καταγράφει κάθε ακίνητο της χώρας, θα πρέπει να δηλωθούν όχι μόνο τα διαμερίσματα, αλλά και οι αποθήκες, τα πάρκινγκ, ακόμη και οι βοηθητικοί χώροι.

Έτσι, η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να διασταυρώσει τα στοιχεία, με σκοπό να εντοπισθούν ποιοι χώροι είναι δηλωμένοι και ποιοι όχι, μέσω των στοιχείων του Κτηματολογίου και του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα αρχίσουν πρώτα σε μεγάλες πόλεις, όπου η ζήτηση για πάρκινγκ είναι στα ύψη και η πιθανότητα «μαύρης μίσθωσης» θεωρείται δεδομένη. Στη συνέχεια, οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Για όσους εντοπιστούν να νοικιάζουν χωρίς μισθωτήρια ισχύουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ για μη υποβολή μισθωτηρίου, αναδρομικοί φόροι στο εισόδημα που δεν δηλώθηκε και προσαυξήσεις με τόκους.