“Τσουνάμι” καταγγελιών σε “Appodixi” και ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και διαφθορά

Έναν αναπάντεχο σύμμαχο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής έχει βρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Appodixi».

Η εν λόγω εφαρμογή επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τη νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους. Σε περίπτωση μη διαβίβασης ή απόκλισης στα στοιχεία, μπορούν να τις αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ, ανώνυμα ή επώνυμα, για περαιτέρω έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2022 που τέθηκε σε εφαρμογή η πλατφόρμα, έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές (112.855 επώνυμες καταγγελίες κι 95.679 ανώνυμες) για «προβληματικές» αποδείξεις.

Πάντως, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, οι επώνυμες καταγγελίες είναι περισσότερες από τις ανώνυμες.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον εκφράζουν οι πολίτες και για την ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί (από τον Οκτώβριο του 2023) στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ.

Αυτή η πλατφόρμα δέχεται χιλιάδες αναφορές για μικρές και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 51.252 για φορολογικές παραβάσεις, οι 753 για τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο), ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς.

Οι 7.374 (περίπου το 14%) από αυτές τις αναφορές είναι επώνυμες, κάτι που αποδεικνύει ότι οι πολίτες δεν διστάζουν πλέον να καταγγείλουν περιπτώσεις παραβατικότητας.

Εν τω μεταξύ, με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής Επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους.