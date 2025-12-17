Η ανατομία των 6 μέτρων για τη στεγαστική κρίση: Επιστροφή ενοικίων, “στοπ” σε Airbnb, κίνητρα για ανακαινίσεις

Τα έξι νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση παρουσίασε την Τρίτη 15/12 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων, στους οποίους θα δοθούν κίνητρα, ώστε να προσφέρουν στην αγορά ακίνητα για μακροχρόνια ενοικίαση. Σκοπός της δέσμης μέτρων είναι να διατεθούν περισσότερα σπίτια μακροχρόνιας μίσθωσης.

Μεταξύ αυτών είναι το υπό προϋποθέσεις «πλαφόν» στα ενοίκια, οι φοροαπαλλαγές για κατασκευαστές, οι ενισχύσεις για ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων, η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών για Airbnb και Η επιστροφή δύο ενοικίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στεγαστική κρίση: Αυτά είναι τα 6 νέα μέτρα

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων και επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το δεύτερο μέτρο αφορά περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

Το τρίτο μέτρο αφορά την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Όσον αφορά στο τέταρτο μέτρο, η κυβέρνηση επιβάλλει νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το πέμπτο μέτρο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

Στεγαστική κρίση: Οι κερδισμένοι των νέων μέτρων

Τα τρία από τα έξι νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες.

Η επιστροφή των δύο ενοικίων, θα ενισχύσει σημαντικά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς που βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις σπιτιών, όποιο νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια θα έχει σημαντική μείωση στο κόστος των εργασιών, με αποτέλεσμα περισσότερα παλιά ακίνητα να βγουν στην αγορά.

Το νέο μπλόκο στα Airbnb και τα κίνητρα για στροφή σε μη τουριστική χρήση θα μετακινήσουν μέρος των ακινήτων προς τη μακροχρόνια μίσθωση.