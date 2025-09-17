Γιατί έχει αυξηθεί τόσο η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος; Πού αναμένεται να φτάσει

Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, προκαλώντας ανησυχία στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Ο Θεόδωρος Ρούσσος, κρεοπώλης δεύτερης γενιάς και πρόεδρος κρεοπωλών Αθήνας Αττικής “οι ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ” μιλά στο DEBATER για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά και τις προκλήσεις του κλάδου.

«Δεν είναι απίθανο το μοσχαρίσιο να ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό», αναφέρει ο κ. Ρούσσος, εξηγώντας ότι οι αυξήσεις προέρχονται από την άνοδο του κόστους ζωοτροφών, ενέργειας και πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τις διεθνείς αναταράξεις στις αγορές και την κλιματική αλλαγή, που περιορίζει την παραγωγή.

Η μείωση των κοπαδιών και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί περιορίζουν περαιτέρω την προσφορά. Παράλληλα, η μετανάστευση των νέων από την ύπαιθρο αφήνει κενά στον κλάδο της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, δημιουργώντας συνθήκες ανισορροπίας στην αγορά.

Συμβουλές προς τους καταναλωτές

Ο κ. Ρούσσος προτρέπει τους καταναλωτές να βλέπουν το μοσχαρίσιο κρέας ως προϊόν υψηλής αξίας, να το επιλέγουν με μέτρο και να στηρίζουν Έλληνες παραγωγούς. Η ορθολογική κατανάλωση και η αποφυγή σπατάλης, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Απορρόφηση αυξήσεων και αλλαγές στην κατανάλωση

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά όταν η αύξηση προέρχεται από τις ζωοτροφές ή την ενέργεια, είναι αδύνατο να μη μετακυλιστεί έστω και ένα μέρος στον καταναλωτή», τονίζει.

Η υψηλή τιμή έχει οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης. Οι πελάτες αγοράζουν μικρότερες ποσότητες και επιλέγουν συγκεκριμένα κομμάτια για να μην υπάρξει σπατάλη. Παράλληλα, παρατηρείται στροφή σε πιο οικονομικά κρέατα όπως κοτόπουλο και χοιρινό, αλλά και σε φυτικές εναλλακτικές. Ωστόσο, το μοσχαρίσιο παραμένει βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής λόγω γεύσης και διατροφικής αξίας.

Εξάρτηση από εισαγωγές και προοπτικές αγοράς

Η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό να προέρχεται από εισαγωγές. Ο κ. Ρούσσος υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης των ελληνικών εκτροφών και επενδύσεων στη βιώσιμη κτηνοτροφία, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της αγοράς μακροπρόθεσμα.

«Η αγορά θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί μόνο όταν βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στο κόστος παραγωγής, τη διεθνή ζήτηση και τις περιβαλλοντικές πιέσεις», καταλήγει ο κ. Ρούσσος.