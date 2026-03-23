Fuel pass: Τα χρήματα που θα πάρουν οι δικαιούχοι – Τα κριτήρια και οι αιτήσεις

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση του Fuel Pass.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η επιδότηση καυσίμων να καταβληθεί πριν από το Πάσχα, δηλαδή έως τα μέσα Απριλίου, καλύπτοντας ολόκληρο το επόμενο δίμηνο.

Η ενίσχυση θα μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο για την προμήθεια βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης σε πρατήρια, αλλά και για μετακινήσεις με ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ποσά επιδότησης ανά κατηγορία

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τη γεωγραφική περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπεται ενίσχυση 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική Ελλάδα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ μέσω ΙΒΑΝ.

Για μοτοσυκλέτες στην ηπειρωτική χώρα η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (ή 25 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό).

Αντίστοιχα, στα νησιά διαμορφώνεται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ με κατάθεση.

Η μέση επιδότηση για καύσιμα εκτιμάται περίπου στα 36 λεπτά ανά λίτρο για την ηπειρωτική Ελλάδα και έως 43 λεπτά για τη νησιωτική, με βάση υπολογιζόμενη κατανάλωση 70 λίτρων μηνιαίως ανά όχημα.

Εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Τα όρια αυτά ευθυγραμμίζονται με εκείνα του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» και εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 77,8% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα.

Προϋποθέσεις για τα οχήματα

Κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Επιπλέον, κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί αποκλειστικά από ένα φυσικό πρόσωπο.