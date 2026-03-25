Fuel Pass 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Η διαδικασία υποβολής και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Η διαδικασία για το Fuel Pass 2026 εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr, σηματοδοτώντας την έναρξη των αιτήσεων για τη νέα επιδότηση καυσίμων.

Έναρξη πλατφόρμας και χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της εβδομάδας, ενώ οι πρώτες καταβολές προς τους δικαιούχους τοποθετούνται χρονικά πριν από τα μέσα του μήνα. Η ενίσχυση θα δοθεί εφάπαξ και θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως προβλέπεται από το μέτρο.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, να δηλώσουν την κύρια κατοικία τους και να επιλέξουν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), είτε μέσω ψηφιακής κάρτας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστική υποβολή της αίτησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες.

Ύψος επιδότησης και τρόποι καταβολής

Το ποσό της επιδότησης εκτιμάται ότι θα φτάνει έως και τα 60 ευρώ, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας συνεπάγεται μεγαλύτερη ενίσχυση, ενώ η κατάθεση σε IBAN προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά με χαμηλότερο ποσό.

Συνδυαστικά μέτρα και όφελος για τους οδηγούς

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η παράλληλη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώνει άμεσα τις τιμές στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, διαμορφώνεται ένα διπλό όφελος, ιδιαίτερα για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα για μετακινήσεις.