Φορολογία: Ποιοι κερδίζουν κούρεμα προστίμων έως 75%

Πολίτες με εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας μπορούν ενώπιον του συμβουλίου επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να κλείσουν τις εκκρεμότητες τους με την εφορία.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως τις 24 Ιουλίου 2026 ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση των φορολογικών διαφορών τους. Όσοι πολίτες υποβάλουν την αίτηση και δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής, θα έχουν μείωση προσαυξήσεων και προστίμων έως και κατά 75% και ρύθμιση των οφειλών μέχρι και 24 δόσεις.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως την 31η Μαρτίου 2027. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο με πράξη του Προέδρου του δικαστηρίου.

Τα αιτήματα που εξετάζει η επιτροπή

Η επιτροπή εξετάζει ενστάσεις φορολογούμενων που αφορούν πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων ενώ μπορεί να αποφασίσει για την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη των αιτημάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά.

Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή. Ο αιτών μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της.

Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17 – 20 δόσεις και σε 35% για 21 -24 δόσεις.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, και δεν ολοκληρωθεί νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού καθώς και εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά.

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του περασμένου Μαΐου (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ) εκκρεμούσε η εκδίκαση 37.262 υποθέσεων εκ των οποίων οι 36.318 είναι προσφυγές φορολογουμένων, οι οποίες απορρίφθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.