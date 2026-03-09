Έρχεται το Fuel Pass 3 – Πού θα κυμανθεί το επίδομα καυσίμου, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

Ανησυχία τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Ήδη, το αμερικάνικο αργό κατέγραψε αύξηση κατά 30% και το Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας, που αποτυπώνεται και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο για ένα ακόμα έκτακτο επίδομα πετρελαίου και βενζίνης.

Το επίδομα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στη λογική του Fuel Pass που δόθηκε για πρώτη φορά το 2022, αλλά αυτή τη φορά θα χορηγείται με πιο αυστηρά κριτήρια.

Προς το παρόν, το ύψος του επιδόματος δεν έχει καθοριστεί από το οικονομικό επιτελείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα κυμανθεί ανάμεσα στα 50 και τα 100 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα γίνουν με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για το Fuel Pass του 2022, ωστόσο το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να είναι πιο στοχευμένο, προκειμένου να καταβληθεί σε όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δοθεί στα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, στους επαγγελματίες οδηγούς και στους κατοίκους απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών..

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο Fuel Pass αφορούσε την περίοδο Απριλίου έως Ιουνίου 2022 και η ενίσχυση κυμαινόταν από 35 μέχρι 55 ευρώ, ενώ το Fuel Pass 2 εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022 και ανερχόταν μεταξύ 80 και 100 ευρώ.

Πού μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μεταφέρεται συνήθως με καθυστέρηση λίγων ημερών ή εβδομάδων στις αντλίες των πρατηρίων, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί στην Ελλάδα ενδέχεται σύντομα να δουν σημαντικές αυξήσεις στη βενζίνη.

Η Ελλάδα εισάγει σχεδόν το σύνολο του αργού πετρελαίου που χρησιμοποιεί, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει στις διεθνείς αγορές, αυξάνεται το κόστος διύλισης και εισαγωγής καυσίμων, κάτι που μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή.

Σήμερα, εάν η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται περίπου γύρω στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, μια μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή ανατίμηση.

Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας στο DEBATER τόνισε: «Πόση αύξηση να απορροφήσουμε και εμείς; Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχε ανέβει πολύ η τιμή και όπως φαίνεται θα ανέβει και άλλο. Πρέπει να δουν και από τα δύο διυλιστήρια της χώρας τι συμβαίνει πλέον. Αν δοθεί fuel pass πρέπει να υπολογιστούν και οι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι βάζουν πετρέλαιο».

Οι αναλυτές της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι αν το Brent παραμείνει κοντά στα 118 δολάρια το βαρέλι, τότε η τιμή της βενζίνης θα μπορούσε να κινηθεί στα εξής επίπεδα:

• 2,05 – 2,10 ευρώ/λίτρο ως πρώτο κύμα αυξήσεων

• 2,15 – 2,20 ευρώ/λίτρο αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν για εβδομάδες

• Σε ακραίο σενάριο διεθνούς έντασης, ακόμη και 2,30 ευρώ/λίτρο