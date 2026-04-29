Fuel Pass: Λήγουν την Πέμπτη 30/4 οι αιτήσεις – Μέχρι πότε μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι

Μέχρι αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση για το Fuel Pass και να λάβουν έως και 60 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα παραμένει πλέον ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, χωρίς τους περιορισμούς που ίσχυαν τις προηγούμενες ημέρες βάσει του λήγοντος αριθμού.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες:

Αν πρόκειται για επιβατηγό Ι.Χ., μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο. Την περιοχή κατοικίας: Οι κάτοικοι της νησιωτικής χώρας λαμβάνουν αυξημένη επιδότηση σε σχέση με όσους διαμένουν στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Να βρίσκεται σε κατάσταση κυκλοφορίας .

. Να είναι ασφαλισμένο .

. Να μην υπάρχουν οφειλές για τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση του voucher μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου, ημερομηνία μετά την οποία η σχετική πίστωση λήγει.