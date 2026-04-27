Fuel Pass 2026: Τελευταία βδομάδα αιτήσεων – Πώς θα κάνετε την υποβολή

Το Fuel Pass 2026 διανύει την τελευταία βδομάδα για τις αιτήσεις καθώς η προθεσμία υποβολής λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Απριλίου. Το πρόγραμμα αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026 και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών.

Δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα — συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών — φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (όπως δηλώθηκαν το 2025) εντός των κάτωθι ορίων:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ

Έγγαμοι/Μέρη Σ.Σ: έως 35.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ

Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Πρόσθετη προσαύξηση μονογονεϊκών ανά τέκνο πέραν του πρώτου: 5.000 ευρώ

Τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Fuel Pass 2026: Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση όσων δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής leasing.

Επιπλέον, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα το οποίο να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας.