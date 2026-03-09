Εκτινάχθηκε στα 118 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο – Πού μπορεί να φτάσει η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα

Σημαντικές αναταράξεις προκαλεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας η έντονη άνοδος της τιμής του Brent Crude Oil, το οποίο εκτινάχθηκε στα 118 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 26% σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στους καταναλωτές, καθώς αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις τιμές των καυσίμων.

Η άνοδος του πετρελαίου μεταφέρεται συνήθως με καθυστέρηση λίγων ημερών ή εβδομάδων στις αντλίες των πρατηρίων, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί στην Ελλάδα ενδέχεται σύντομα να δουν σημαντικές αυξήσεις στη βενζίνη.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα εισάγει σχεδόν το σύνολο του αργού πετρελαίου που χρησιμοποιεί, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών. Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει στις διεθνείς αγορές, αυξάνεται το κόστος διύλισης και εισαγωγής καυσίμων, κάτι που μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή.

Σήμερα, εάν η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται περίπου γύρω στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, μια μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή ανατίμηση.

Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας στο DEBATER τόνισε ότι:

«Πόση αύξηση να απορροφήσουμε και εμείς; Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχε ανέβει πολύ η τιμή και όπως φαίνεται θα ανέβει και άλλο. Πρέπει να δουν και από τα δύο διυλιστήρια της χώρας τι συμβαίνει πλέον. Αν δοθεί fuel pass πρέπει να υπολογιστούν και οι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι βάζουν πετρέλαιο», τονίζει.

Πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη

Οι αναλυτές της αγοράς καυσίμων εκτιμούν ότι αν το Brent παραμείνει κοντά στα 118 δολάρια το βαρέλι, τότε η τιμή της βενζίνης θα μπορούσε να κινηθεί στα εξής επίπεδα:

• 2,05 – 2,10 ευρώ/λίτρο ως πρώτο κύμα αυξήσεων

• 2,15 – 2,20 ευρώ/λίτρο αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν για εβδομάδες

• Σε ακραίο σενάριο διεθνούς έντασης, ακόμη και 2,30 ευρώ/λίτρο

Παράδειγμα επιβάρυνσης για οδηγούς

Για έναν οδηγό που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων:

• Με τιμή 1,90 €/λίτρο πληρώνει περίπου 95 ευρώ

• Με τιμή 2,15 €/λίτρο το ίδιο γέμισμα θα κοστίζει περίπου 107,5 ευρώ

Δηλαδή μια αύξηση σχεδόν 12,5 ευρώ ανά γέμισμα.

Επιπτώσεις στην οικονομία

Η άνοδος των καυσίμων δεν επηρεάζει μόνο τους οδηγούς αλλά και ολόκληρη την οικονομία. Τα ακριβότερα καύσιμα αυξάνουν το κόστος μεταφορών, τις τιμές προϊόντων και το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων, κάτι που μπορεί να τροφοδοτήσει νέο κύμα ακρίβειας.

Για τον λόγο αυτό, η πορεία του πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για το κόστος ζωής στην Ελλάδα και την εξέλιξη των τιμών στην αγορά καυσίμων.