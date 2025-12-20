Επίδομα θέρμανσης: Πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση – Τι ποσό αναμένεται να λάβουν οι δικαιούχοι

Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025 – 2026 αναμένεται να καταβληθεί μέχρι την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, με την δεύτερη δόση να καταβάλλεται μέχρι τον Μάιο 2026.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ.

Οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα πραγματοποιηθούν μέσω τραπεζών σε τρεις διαδοχικές δόσεις:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: Καταβάλλεται η προκαταβολή για αγορές που τιμολογήθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025. Έως 29 Μαΐου 2026: Πληρώνονται οι αγορές φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026, καθώς και οι αγορές καυσόξυλων και πέλετ που έγιναν από 1η Ιουνίου 2025 έως 15 Απριλίου 2026, με υποχρεωτική καταχώριση στοιχείων έως τις 30 Απριλίου 2026. Έως 31 Ιουλίου 2026: Καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, για κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όσοι χρησιμοποιούν για θέρμανση:

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα ή πέλετ

Τηλεθέρμανση

Ηλεκτρική ενέργεια

Το επίδομα αφορά μόνο την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη). Δεν δικαιούνται: φιλοξενούμενοι, άτομα με πολυτελή διαβίωση ή όσοι δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.

Για αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024 – 2025, η προκαταβολή ανέρχεται σε 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί. Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή είναι 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση.