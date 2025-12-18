Επίδομα παιδιού Α21: Στους λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα η 6η δόση

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21, από το απόγευμα τις 22 Δεκεμβρίου θα μπορούν να δουν στους λογαριασμούς τους την έκτη δόση, ενώ από 23 Δεκεμβρίου θα μπορούν να κάνουν ανάληψη του ποσού από το ταμείο της τράπεζας.

Επίσης στις 23 Δεκεμβρίου θα λάβουν ένα μεγάλο δώρο όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή της ε’ δόσης της ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου και μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Αυτή η ομάδα δικαιούχων θα λάβει συγκεντρωτικά και τις έξι δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21. Αφού ολοκληρωθούν οι πληρωμές, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού στους δικαιούχους θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Εάν η αίτηση έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα εδώ.

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.

Οι πληρωμές φέτος έρχονται νωρίτερα

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία ψηφίστηκε στις 9/12/2025, δίνεται πλέον η δυνατότητα για πρόωρη καταβολή των επιδομάτων, των παροχών και των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν πλέον να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται– όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους, με τρόπο οργανωμένο, προβλέψιμο και δίκαιο», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η νέα δυνατότητα καλύπτει όλες τις παροχές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, οι οποίες περιλαμβάνουν: το Επίδομα Στέγασης/Ενοικίου, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, το επίδομα γέννησης, το επίδομα παιδιού, τα οικογενειακά επιδόματα, καθώς και άλλες οικονομικές ενισχύσεις και τακτικές παροχές που καταβάλλονται μέσω ΟΠΕΚΑ.