Επίδομα ενοικίου: Στις 20 Νοεμβρίου οι πρώτες καταβολές – Ποιοι οι δικαιούχοι

Προ το πυλών βρίσκονται οι πρώτες πληρωμές για το επίδομα ενοικίου καθώς ολοκληρώνονται οι διασταυρώσεις των στοιχείων εκμίσθωσης.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε πάνω από 1.000.000 δικαιούχους εντός του Νοεμβρίου. Οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από την ΑΑΔΕ απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών.

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί, καθώς και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

Ειδικότερα, ο έλεγχος αφορά:

Διασταυρώσεις ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται, ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής.

Τη δήλωση μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά.

Σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TAXISnet ώστε να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος είναι ο σωστός, και:

Το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα, προβλέπεται επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, εφόσον καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για άγαμους: εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Για την κύρια κατοικία, η αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με όριο αυξημένο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Για τη φοιτητική κατοικία δεν τίθεται περιουσιακό όριο.

Η πίστωση θα γίνεται ετησίως στα τέλη Νοεμβρίου, με βάση το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος μισθώματος. Το κράτος, μέσω ΟΠΕΚΑ, παρέχει και μηνιαίο επίδομα ενοικίου για να διασφαλίσει τη διαμονή των δικαιούχων.

Η πίστωση του ενός ενοικίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, πρόκειται να γίνει έως τις 20 Νοεμβρίου.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.