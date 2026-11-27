Θλίψη έχει σκορπίσει στον δημοσιογραφικό χώρο η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον “Ευαγγελισμό”, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος ήταν γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με ρίζες από την Ύδρα, ωστόσο έζησε για χρόνια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και το τότε Δυτικό Βερολίνο. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1984, έχοντας στις αποσκευές του εμπειρίες, ακούσματα και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα για τη ζωή, τη μουσική (εργάστηκε και ως DJ) και τα σπορ.

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Η είσοδός του στα ελληνικά media έγινε μέσα από το μεγάλο του πάθος, τις μοτοσυκλέτες. Δούλεψε σε εξειδικευμένα έντυπα και προχώρησε στην έκδοση των πρωτοποριακών για την εποχή περιοδικών «Μοτό» και «Οζ». Γρήγορα, όμως, το ταλέντο του να αναλύει το παιχνίδι μέσα από την ανθρώπινη συμπεριφορά τον έφερε στα μεγάλα αθλητικά και πολιτικά έντυπα.

Άφησε το στίγμα του στις σελίδες του «Φίλαθλου» –της εφημερίδας που άλλαξε τη ροή του αθλητικού Τύπου–, στο «Φως των Σπορ», στο «Βήμα» και αργότερα στη «Sportday», ενώ τακτική ήταν η παρουσία του με έξυπνα κοινωνικοπολιτικά κείμενα στην ιστοσελίδα «Protagon».

Η απόλυτη καταξίωση για τον Αντώνη Πανούτσο στο ευρύ κοινό ήρθε μέσα από τη «μικρή οθόνη» και το ραδιόφωνο. Το τηλεοπτικό του «πάντρεμα» με τον Αντώνη Καρπετόπουλο δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Για πέντε χρόνια, η δική τους «Αθλητική Κυριακή» στην ΕΡΤ δεν ήταν απλά μια εκπομπή με φάσεις και γκολ· ήταν ένα ζωντανό talk show γεμάτο ειρωνεία, κινηματογραφικές αναφορές, ροκ αισθητική και ατάκες που γίνονταν αμέσως talk of the town. Μια εκπομπή που στη συνέχεια πήγε στο Mega, αλλά με σκοπό τον σχολιασμό της αγωνιστικής του Champions League.

Το ίδιο concept υπηρέτησαν οι δυο Αντώνηδες με τεράστια επιτυχία για πάνω από 20 χρόνια και στο ραδιόφωνο, μέσα από τη συχνότητα του Σπορ FM 94.6.

Πέρα από την καθαρή αθλητικογραφία, ο Πανούτσος υπήρξε ένας άνθρωπος με ευρύτερη παιδεία. Στα κείμενά του μπορούσες να βρεις αναφορές από την κλασική λογοτεχνία και την ιστορία μέχρι το underground σινεμά. Το 2019 δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αργότερα προσέφερε τις υπηρεσίες του και ως ειδικός σύμβουλος στη δημόσια τηλεόραση.

Ο Αντώνης Πανούτσος δεν υπήρξε ποτέ ο κλασικός οπαδικός δημοσιογράφος που χάιδευε αυτιά. Το ποδόσφαιρο, απλώς, ήταν για τον ίδιο μια αφορμή για να μιλήσεις για την ίδια τη ζωή. Γι’ αυτό και τα λόγια και τα γραπτά του είχαν τέτοια απήχηση.