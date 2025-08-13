Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;
Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Εν μέσω αισιοδοξίας για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής

Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
EPA
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά για δεύτερη συναπτή συνεδρίαση, εν μέσω αισιοδοξίας για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 463,66 μονάδων (+1,04%), στις 44.922,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 31,23 μονάδων (+0,14%), στις 21.713,14 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,82 μονάδων (+0,32%), στις 6.466,58 μονάδες.

