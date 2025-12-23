Έγινε η μεγάλη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία με τα 1,2 εκατ. ευρώ – Δείτε αν κερδίσατε

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ σήμερα Τρίτηη 23/12 η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του έτους 2025.

Δώδεκα υπερτυχεροί της φορολοταρίας θα πάρουν ως χρηματικό έπαθλο από 100.000 ευρώ έκαστος, ωστόσο θα δοθούν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ, τα οποία είναι αδιάθετα και είναι από προηγούμενες μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ εάν είστε στους τυχερούς:

Τα χρήματα της φορολοταρίας πιστώνονται ατόκως και απευθείας στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που έχουν δηλώσει οι νικητές στην πλατφόρμα myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Ενώ όσοι από τους νικητές δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, μπορούν μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης (δηλαδή 23/12) να το κάνουν και να τους καταβληθεί το ποσό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο.

Στη συγκεκριμένη κλήρωση συμμετείχαν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνω των 18 ετών, που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν κάνει τα εξής:

Έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κάρτες (όπως χρεωστικές, πιστωτικές) ή με κάποια άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κατά τη διάρκεια του έτους.

Έχουν προχωρήσει εμπρόθεσμα στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν λαμβάνουν μέρος, όμως, όσοι έχουν ήδη πάρει 50.000 ευρώ σε μία από τις μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις της ΑΑΔΕ.

Οι πολίτες που έχουν καθαρό εισόδημα σε ετήσια βάση κάτω των 1.000 ευρώ και οι πολίτες που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που δαπανούν με κάρτα ή με κάποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Επίσης, τα νοικοκυριά που έχουν προστατευόμενα τέκνα θα έχουν αυξημένους κατά 50% λαχνούς για κάθε παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες που έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα 60.000 ευρώ και άνω, θα πρέπει να γνωρίζουν πως αντιστοιχεί ένας λαχνός ανά ευρώ δαπάνης χωρίς να γίνονται προσαυξήσεις.

Ένας λαχνός αντιστοιχεί σε κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή με κάποιο άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και μάλιστα το μηνιαίο ποσό των 10.000 ευρώ είναι το ανώτατο όριο συναλλαγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές φτάσουν το 30%, το 50% ή το 70% του μηνιαίου εισοδήματος του πολίτη ή υπερβούν τα ποσοστά αυτά, τότε οι λαχνοί θα διπλασιαστούν, θα τριπλασιαστούν ή θα τετραπλασιαστούν αντίστοιχα.