Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: 12 τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ

Ένας φορολογούμενος θα κερδίσει μέχρι 100.000 ευρώ από τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση της φορολοταρίας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν τα Χριστούγεννα και είναι η προτελευταία κλήρωση του 2025, διότι θα ακολουθήσει άλλη μία πριν τελειώσει το έτος.

Θα αναδειχθούν 12 τυχεροί φορολογούμενοι από την ετήσια μεγάλη κλήρωση της φορολοταρίας, με έπαθλο 1000.000 ευρώ ο καθένας. Σημειώνεται ότι τα ποσά είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Επίσης οι νικητές θα ενημερωθούν άμεσα, με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Όσοι έχουν κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποιες από τις μηνιαίες κληρώσεις του έτους εξαιρούνται από τη διαδικασία. Στις μηνιαίες κληρώσεις, συνολικά 556 νικητές μοιράζονται τα έπαθλα, με έναν να κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε να κερδίζουν από 20.000 ευρώ, πενήντα να κερδίζουν από 5.000 ευρώ και πεντακόσιους να κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Η συμμετοχή προκύπτει από τους λαχνούς που αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κάθε μήνα. Για κάθε ευρώ που ξοδεύεται μέσω κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής αποδίδεται ένας λαχνός. Ωστόσο, υπάρχει ανώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες, το οποίο φτάνει τις 10.000 ευρώ μηνιαίως ανά συμμετέχοντα. Ποσά που υπερβαίνουν αυτό το όριο δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό των λαχνών για τον συγκεκριμένο μήνα.

Μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των λαχνών, ανάλογα με τη σχέση των ηλεκτρονικών δαπανών με το εισόδημα. Σε περίπτωση που οι μηνιαίες πληρωμές ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί τριπλασιάζονται.Αν ξεπερνούν το 50%, οι λαχνοί τριπλασιάζονται και αν ξεπερνούν το 70%, οι λαχνοί τετραπλασιάζονται. Για πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ, καθώς και για όσους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος, προβλέπονται διπλάσιοι λαχνοί για κάθε ευρώ που καταναλώνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, χωρίς πρόσθετη προσαύξηση με βάση τα παραπάνω ποσοστά.

Επίσης προβλέπεται προσαύξηση για οικογένειες με παιδιά, διότι οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Σε διαφορετική περίπτωση, για φορολογούμενους με ετήσιο ατομικό πραγματικό καθαρό εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ, αποδίδεται ένας λαχνός για κάθε ευρώ δαπάνης, χωρίς καμία από τις προηγούμενες προσαυξήσεις. Για τον προσδιορισμό των ποσοστών, ως μηνιαίο εισόδημα λαμβάνεται το ένα δωδέκατο του ετήσιου ατομικού πραγματικού καθαρού εισοδήματος που έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για την οποία έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής. Από τον υπολογισμό αυτό εξαιρείται το εισόδημα που προκύπτει από τη διαφορά τεκμηρίων.

Μέσω τραπεζικού λογαριασμού γίνεται η καταβολή των κερδών. Τα ποσά πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο myAADE. Όσοι κληρωθούν αλλά δεν έχουν καταχωρίσει ΙΒΑΝ, έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για να δηλώσουν λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, ώστε να γίνει η πίστωση του επάθλου.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.