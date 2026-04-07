e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αδειοδωρόσημου Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 θα καταβληθεί το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε 108.119 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.413.732,07 ευρώ και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη (https://services.e-efka.gov.gr/) και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.