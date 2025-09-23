Ε-ΕΦΚΑ: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

Τη δική του απάντηση για δημοσιεύματα με ανακριβή στοιχεία τις τελευταίες ημέρες έστειλε ο Ε-ΕΦΚΑ δίνοντας στη δημοσιότητα όσα ισχύουν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του «ο e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί, με συνέπεια και αξιοπιστία, να παρέχει τα ακριβή και τα έγκυρα δεδομένα για τις συντάξεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών με ανακριβή στοιχεία, η Διοίκηση του e – ΕΦΚΑ σας γνωρίζει ότι το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», που λειτουργεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από το 2013, συγκεντρώνει, σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία πληρωμών από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διασφαλίζοντας την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαφάνεια στη διαδικασία καταβολής των συντάξεων.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα ορθά στοιχεία που αφορούν στις συντάξεις του μηνός Ιουνίου 2025 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί, με συνέπεια και αξιοπιστία, να παρέχει τα ακριβή και τα έγκυρα δεδομένα για τις συντάξεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι όλες οι εκθέσεις «ΗΛΙΟΣ» είναι διαθέσιμες στο: https://www.idika.gr/erga/eniaio-systima-syntaxeon-eseps-ilios/miniais-ektheseis-eseps-ilios/

Από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α.