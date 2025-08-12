e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: “Μπαράζ” πληρωμών μέχρι τις 14 Αυγούστου

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν πάνω από 50.000 δικαιούχοι σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων). Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: