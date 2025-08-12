Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: “Μπαράζ” πληρωμών μέχρι τις 14 Αυγούστου

Πάνω από 50.000 δικαιούχοι

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: “Μπαράζ” πληρωμών μέχρι τις 14 Αυγούστου
DEBATER NEWSROOM

Χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν πάνω από 50.000 δικαιούχοι σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ