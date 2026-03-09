DIMAND: Flash Note οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2025

Η DIMAND A.E. παρουσιάζει συνοπτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025,

τα οποία αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση με συνέπεια στην υλοποίηση της

αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Την 31.12.2025, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος, μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών (Assets Under Management – AuM) περιλάμβανε 13 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων.

Την 31.12.2025, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανερχόταν σε περίπου €1.357 εκατ. (31.12.2024: 13 επενδυτικά έργα με GDV €1.024 εκατ. περίπου).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανήλθε την 31.12.2025 σε περίπου €175 εκατ. (31.12.2024: €142 εκατ.), ενώ η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε την 31.12.2025 σε περίπου €96 εκατ. (31.12.2024: €87 εκατ.).

Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε στα 218 εκατ. ευρώ, από 180 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024.

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 31.12.2025 ανήλθαν σε περίπου €50 εκατ. (31.12.2024: €38 εκατ.). Συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν σε περίπου €53 εκατ. και €40 εκατ., αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31.12.2025 ανήλθε σε περίπου €46 εκατ. (31.12.2024: €34 εκατ.), με το Net LTV του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 24% (31.12.2024: 23%), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου, αντανακλώντας την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, παραμένοντας σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.

Ο Όμιλος διατήρησε και στη χρήση 2025 την ισχυρή λειτουργική του επίδοση, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε περίπου €39 εκατ. έναντι περίπου €23 εκατ. τη χρήση 2024, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε περίπου €41 εκατ. από περίπου €40 εκατ. τη χρήση 2024.

Υλοποίηση της Στρατηγικής – Προοπτικές 2026

Για το 2026, ο Όμιλος προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής του δυναμικής, με έμφαση στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στη δημιουργία υπεραξιών μέσω της ωρίμανσης του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και τη προσθήκη νέων έργων σημαντικού μεγέθους.

Ειδικότερα, εντός του 2026, ο Όμιλος στοχεύει:

(α) στην αποεπένδυση αναπτύξεων επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και ακινήτων που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026,

(β) στη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και της εμπορικής αξιοποίησης των ήδη αποκτηθέντων ακινήτων με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη τετραετία,

(γ) στην προσθήκη νέων ακινήτων προς αξιοποίηση, τα οποία έχουν ήδη προσυμφωνηθεί, και που πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου,

δ) στην ωρίμανση, μέσω αξιοποίησης ή πώλησης, του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Skyline,

ε) στην επένδυση σε νέες δραστηριότητες διαχείρισης ή/και ανάπτυξης χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων όσο και της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας εν γένει, αυτοτελώς ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους ή/και ξένους θεσμικούς επενδυτές.