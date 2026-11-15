Δώρο Χριστουγέννων: Πότε πληρώνεται, ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται

40 ημέρες έχουν απομείνει για τα Χριστούγεννα, με τους εργοδότες να έχουν περιθώριο να καταβάλουν το Δώρο Χριστουγέννων μέχρι τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2026 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Το Δώρο το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται με καθεστώς πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

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Ειδικότερα, δικαίωμα στην παροχή έχουν όσοι εργάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Το ποσό που θα λάβουν εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Όσοι απασχολήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά του δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, ενώ για όσους εργάστηκαν μικρότερο χρονικό διάστημα προβλέπεται η αντίστοιχη αναλογία.

Για τον υπολογισμό του Δώρου λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία διακοπής της εργασιακής σχέσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι εργοδότες στην τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων έως τις 21 Δεκεμβρίου συνιστά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία από την πλευρά του εργαζομένου στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην κίνηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων.