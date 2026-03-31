Χρηματιστήριο: Στις 2.046,07 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 1,95%

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές με την αγορά ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,58%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

Η αγορά αναμένει την σημερινή απόφαση από τον MSCI σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.046,07 μονάδες σημειώνοντας κέρδη 1,95%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.048,30 μονάδες (+2,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 133,53 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,93%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,86%), Alpha Bank (+3,74%), Viohalco (+3,75%), της Εθνικής (+3,46%), της Eurobank (+3,28%) και της Πειραιώς (+3,25%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,91%), της Allwyn (-0,68%) και της Metlen (-0,43%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.211.083 και 5.341.965 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 20,51 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 85 μετοχές, 24 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,11%) και Bylot (+5,69%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-5,20%) και Mermeren(-4,12%).