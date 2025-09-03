Χρηματιστήριο: Στις 2.002,48 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο άνοιγμα – Οριακή άνοδος 0,03%

Με οριακές μεταβολές κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών, μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.002,48 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,38 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ(+1,00%), του ΟΛΠ (+0,97%), του ΟΤΕ (+0,88%) και της ΔΕΗ (+0,80%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,56%), της Viohalco (-1,25%), της ΕΥΔΑΠ (-0,99%) και της Motor Oil (-0,97%).

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 49 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κτήμα Λαζαρίδη (+3,81%) και Κέκροψ (+2,93%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Εκτέρ (-2,99%) και Αφοί Κορδέλλου (-2,38%).