ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Πτώση μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 249 μονάδες
Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της πρόσφατης ετυμηγορίας ομοσπονδιακού εφετείου που έκρινε «παράνομους» τους περισσότερους από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 249,07 μονάδων (–0,55%), στις 45.295,81 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 175,92 μονάδων (–0,82%), στις 21.279,63 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 44,72 μονάδων (–0,69%), στις 6.415,54 μονάδες.
