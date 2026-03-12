Χρηματιστήριο: Πτωτικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (12/3_ συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά υποχωρεί μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,84%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.158,91 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,04%), της Motor Oil (+0,37%) και της Coca Cola HBC (+0,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,50%), του ΟΤΕ (-2,23%), της Eurobank (-1,84%) και της Alpha Bank (-1,69%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 63 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Κλωστήρια Ναυπάκτου (+1,43%) και Unibios (+1,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Frigoglass (-4,76%) και Minerva (-2,83%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Αρνητικό κλίμα μετά την άνοδο της τιμής του πετρελαίου

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επέκτειναν τις απώλειές τους σήμερα (12/3) στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, μια εξέλιξη που επέτεινε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,5% στις 599 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς πτώση για έβδομη φορά σε εννέα συνεδριάσεις αυτόν το μήνα.

Οι τιμές του αργού σκαρφάλωσαν και πάλι πίσω στα 100 δολάρια το βαρέλι ύστερα από επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων με καύσιμα σε ιρακινά ύδατα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων φαίνεται ακόμα να απέχει από την επίλυσή της.