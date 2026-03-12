H νέα αύξηση της τιμής του πετρελαίου βυθίζει τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επέκτειναν τις απώλειές τους σήμερα (12/3) στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, μια εξέλιξη που επέτεινε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,5% στις 599 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς πτώση για έβδομη φορά σε εννέα συνεδριάσεις αυτόν το μήνα.

Οι τιμές του αργού σκαρφάλωσαν και πάλι πίσω στα 100 δολάρια το βαρέλι ύστερα από επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων με καύσιμα σε ιρακινά ύδατα, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων φαίνεται ακόμα να απέχει από την επίλυσή της.

Πετρέλαιο: Άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.

Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν χθες κοινή πρωτοβουλία για να διατεθούν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού στην ιστορία.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδεται διά θαλάσσης σε διεθνείς αγοραστές.

Η Τεχεράνη διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».