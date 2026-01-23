Χρηματιστήριο: Ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά – Στις 2.263,60 ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο και την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.263,60 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 (-0,66%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,78%), της Aegean Airlines (+2,54%) και της Motor Oil (+0,93%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-2,14%), της Jumbo (-1,89%), της Coca Cola HBC (-1,85%) και της Πειραιώς (-1,31%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.968.505 και 1.574.396 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 20,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,03 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Q&R (+5,50%) και Ευρώπη Holdings(+4,65%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Λεβεντέρης(κ) (-6,25%) και Ιντερτέκ (-4,11%).