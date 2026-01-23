Χρηματιστήριο: Ήπιες πτωτικές τάσεις στην αγορά – Στις 2.263,60 ο Γενικός Δείκτης Τιμών
Διορθώνει η αγορά μετά την χθεσινή ισχυρή άνοδο
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο και την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.263,60 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,56%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 (-0,66%)
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,95 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,78%), της Aegean Airlines (+2,54%) και της Motor Oil (+0,93%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-2,14%), της Jumbo (-1,89%), της Coca Cola HBC (-1,85%) και της Πειραιώς (-1,31%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.968.505 και 1.574.396 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 20,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,03 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 63 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Q&R (+5,50%) και Ευρώπη Holdings(+4,65%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Λεβεντέρης(κ) (-6,25%) και Ιντερτέκ (-4,11%).
